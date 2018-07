A 60 años del retiro de Juan Manuel Fangio

El 6 de julio de 1958 el quíntuple campeón de Fórmula 1 le decía adiós a las pistas. Fue en el circuito de Reims tras disputar el Gran Premio de Francia donde finalizó cuarto. “Sí, hice bien. La juventud avanzaba, y cada vez se hacía más difícil ganar”, manifestaba el balcarceño cuando recordaba aquel momento.

Gran parte de la historia del automovilismo terminó de escribirse el 6 de julio de 1958, en el circuito de Reims tras disputarse el Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Es que en aquella jornada, luego de finalizar en el cuarto puesto, Juan Manuel Fangio se retiraba de las pistas.

Atrás quedaban 5 títulos del Mundo, 24 triunfos en 51 Grandes Premios disputados, 29 Pole Positions, 23 récords de vueltas y 35 veces alcanzando el podio. “En una larga recta de Reims (1,5 kilómetros) se me vinieron de golpe a la cabeza un montón de pensamientos: los viejos, los compromisos, los organizadores, los apoderados. Llega un momento en que la gente lo endiosa y uno se siente, realmente, un dios. A lo largo de esas 45 vueltas, en que creía enloquecerme con el embrague roto, tuve tiempo de aferrarme a una idea principal: ¡Qué felices, me dije mil veces, podría hacer a mis viejos si dejara. Siempre pensaba cuándo llegaría el día en que podría juntarme, por fin, con mis amigos”, comentaba el quíntuple campeón Mundial.

Aquel fin de semana francés tuvo como vencedor al inglés Mike Hawthorn y además debutó el estadounidense Phil Hill. Sin embargo, la tristeza predominó con el fatal accidente del italiano Luigi Musso.

Fangio alcanzó un meritorio cuarto lugar con una Maserati que no rendía de la mejor manera. “A las quince vueltas se me cayó y se me rompió el pedal de embrague, estuve corriendo, tal vez, como un principiante, porque no es fácil meter los cambios con un pedal deshecho”, describió el balcarceño que por entonces tenía 47 años.

“No corro más, abandono definitivamente el automovilismo. Yo no decidí dejar de correr por la muerte de Musso. Sólo me enteré al terminar la prueba, mi decisión la había tomado mucho antes. Sí, hice bien. La juventud avanzaba, y cada vez se hacía más difícil ganar”, sostuvo con sinceridad el campeón de las temporadas 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957.

Si bien aquella no fue la carrera esperada por el “Chueco” con la Maserati, su personalidad -adentro y afuera- en la pista era respetada a rajatabla; su rendimiento mecánico le hizo perder terreno con respecto al líder, Hawthorn, quien evitó restarle una vuelta en el último tramo.

“No me habría sentido orgulloso de ganarle por su mala suerte. Yo sólo tengo 25 años y tendré más posibilidades de ganar títulos por mi mismo, cuando lo merezca”, indicó el inglés que sobre el final de esa temporada se coronaría campeón, pero poco y nada disfrutaría de su logro debido a que un accidente callejero truncó su vida en el mes de enero siguiente.

Entonces, Fangio se retiró de las pistas, pero jamás lo hizo del mundo del automovilismo y el deporte, en donde siempre será considerado el más grande piloto de su época y en la historia.