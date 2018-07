“Los jueces recibieron plata de la familia de Sasso”

La familia de Lucia Bernaola volvió a sufrir un revés judicial ya que en las últimas horas los jueces Gómez Urso y Viñas rechazaron el pedido para revocar el beneficio de arresto domiciliario a Sasso. Hace 13 meses la joven murió atropellada en la costa.

“Los jueces se dejaron comprar por el dinero de la familia del asesino de mi hija”, remarcó Borelli quién en las próximas horas junto a su abogado Maximiliano Orsini apelará la medida.

“No puedo entender como los jueces tomaron una decisión así, ya que yo misma les entregué las pruebas de las irregularidades cometidas por Sasso, ya sea en la Comisaría de Balcarce como en el edificio donde vive. Hubo gente del Servicio Penitenciario que me comentó que la pulsera magnética de Sasso no funciona como corresponde y nadie hasta el momento me dio una solución”, señaló Verónica.

Por último, dejó en claro que le gustaría cruzarse con los jueces para que le expliquen en que se basaron para tomar tal decisión. “Si me los llego a encontrar, de mí no se van a olvidar jamás. Les haré entender que la mamá de Lucía sólo busca justicia y no dinero como ellos”, concluyó.