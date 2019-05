ADELANTO: Santiago Mangoni correrá en las TC Pick Up en La Plata

Así lo confirmó en las últimas horas el piloto de Balcarce quién recibió la invitación de Christian Dose para estar este fin de semana en La Plata.

Mangoni utilizará la camioneta que dejó vacante Cristian Discala y será su primera incursión en la categoría.

Por otra parte, no todas son buenas para el piloto de Balcarce ya que en las últimas horas perdió a uno de sus grandes sponsors y peligra la continuidad dentro del TC. “A Rafaela vamos a ir, pero después de esa carrera, pensaremos como seguimos. No pensé que después de ganar y salir quinto se me iba a presentar este panorama”, aseguró Mangoni.