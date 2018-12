Advierten sobre nueva modalidad del “cuento del tío”

Según pudo conocer la producción de Radio 100.9, en las últimas horas sujetos, hasta el momento no identificados, estarían efectuando llamados a personas de nuestra comunidad esgrimiendo tener una deuda de no mucho valor con el Banco Nación.

La modalidad utilizada en este caso es similar a otras. Los sujetos que se muestran muy amables, piden pasar por el domicilio a retirar el dinero para no generar una molestia a quién posee la “supuesta” deuda y evitar que se dirijan hasta el banco.

Desde la entidad bancaria advierten que no se encuentran haciendo llamados de este tipo. Motivo por el cuál se alerta a la población sobre un posible engaño.