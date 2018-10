Agredieron a inspector de tránsito: habló López

En diálogo con Radio 100.9, el Subsecretario de Protección Ciudadana, Julio Alejandro López, habló del inspector de tránsito que fue agredido ayer por la tarde cuando realizaba tareas en calle 22 y 11.

“Ayer por la tarde, el inspector estaba realizando su trabajo sobre un coche que estaba abandonado en el lugar, pero de repente apareció el supuesto dueño y comenzó a agredirlo verbal y físicamente”, comenzó Lopéz.

“A golpes de puño, le provocó lesiones en el tórax y el inspector fue derivado al hospital igualmente ya se encuentra en buen estado y trabajando” y agregó: “se radicó la denuncia en la DDI, pero el agresor no fue detenido. Creo que estas cosas no tienen que pasar, se genera mucha violencia y constantemente el personal de tránsito es agredido. Es una situación que no puede soportarse más”, finalizó.