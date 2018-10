Aguas de Balcarce continúa con la moratoria y corte del servicio a deudores

En diálogo con Radio 100.9, la Gerente General de Aguas de Balcarce, Yamile Pusineri, dio detalles de las tareas que se llevan a cabo ante el no pago del servicio de los deudores: “hemos agotado todas las instancias para que quien no paga pueda hacerlo, pero ante la sistemática negativa, colocamos cepos en distintos locales de la zona céntrica”.

“Entendemos la situación de las personas que no pueden pagar, y por eso se han realizado moratorias con quita de intereses con cobros al contado y se han visto planes de pagos, pero también nos hemos encontrado en situaciones de comercios o barrios residenciales en los que se consume mucha agua, se puede pagar el servicio, pero no lo hacen”, explico Pusineri.

Por otro lado, y ante la inminente llegada de la época veraniega y ante el temor de los cortes de agua, Pusineri expresó: “para esta época del año se abren dos pozos nuevos que tenemos de reserva e insistimos con los controles para que después no falte el agua. Siempre tratamos de transmitir que no se use más allá de lo necesario. Por más que se pague el servicio no quiere decir que se debe abusar de él”, finalizó.

Cabe destacar que la moratoria para deudores en el servicio de agua, estará abierta hasta el 30 de noviembre.