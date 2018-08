Aguas de Balcarce ya realiza extensiones de red

Desde la prestataria destacaron que es la propia empresa la que se hace cargo de la realización de las obras. Además, hablaron de récord en conexiones domiciliarias durante 2018.

Como parte del plan permanente de inversión para el desarrollo de infraestructura en la ciudad, Aguas de Balcarce avanza a buen ritmo no sólo con las nuevas conexiones domiciliarias sino que además se encuentra efectuando trabajos de extensión de la red. En un contacto con este medio, la Presidenta de la empresa, Yamile Pusineri, ponderó los avances que se evidencian en vastos sectores, destacó que es la propia firma la que se hace cargo de estas obras y valoró la incorporación de dos nuevos profesionales que le vienen dando un salto cualitativo a Aguas en temas neurálgicos como la operatividad de las cuadrillas y los análisis del agua.

Récord de conexiones

Sabido es que Balcarce es una ciudad que actualmente presenta un crecimiento vertical y horizontal, donde se desarrollan de forma continua tanto emprendimientos como la construcción de edificios, viviendas nuevas o remodelación de existentes y viviendas unifamiliares en los alrededores de la trama urbana.

Estas construcciones (nuevas o no) generan la necesidad de ejecutar nuevas conexiones al servicio de agua potable y recolección de desagües cloacales. Ante este panorama y a un año de su desembarco en Aguas de Balcarce, Pusineri creyó “prioritario” atender la demanda de las conexiones pendientes. Para ello la empresa incorporó al Arquitecto Leandro Ialea quien oficia de Jefe de Cuadrillas: “Cada tarde nos reunimos y planificamos los trabajos de cada equipo para el día siguiente, definimos las prioridades y coordinamos temas”, sintetizó. “La planificación y organización nos ayuda a ser más eficientes”, agrego. Hoy en día Aguas de Balcarce cuenta con cuatro cuadrillas a las que se le han reacondicionado sus respectivos vehículos y a las que se las ha equipado con un stock de materiales suficientes como para no dilatar conexiones ni reparaciones. Toda esta organización le permite a la empresa realizar varias conexiones por día y estar “al día” con los pedidos. “Los vecinos inician el trámite y en diez o quince días, pueden tener su conexión domiciliaria. Existen situaciones de mayor urgencia donde, por ejemplo, un vecino nos cuenta que por su calle van a pasar el asfalto y que antes necesita la conexión de agua. Este tipo de situaciones puntuales se evalúan y en menos de un día la obra está finalizada”, contó. Según cifras oficiales desde enero a la fecha se ha “reducido considerablemente” el tiempo de espera desde que se inicia el pedido hasta el momento en que se realiza el trabajo. Se vienen realizando más de 30 nuevas conexiones por mes y en mayo, por ejemplo, se hicieron 65 conexiones, marcando un récord para la firma en este aspecto.

Extensiones

“Además estamos haciendo trabajos de extensiones de red. Trabajos que la empresa no venía realizando años anteriores. Los vecinos están satisfechos porque estamos atendiendo demandas de vieja data, explico Pusineri. “Nosotros trabajamos pensando en el arreglo a futuro. Es decir, que si después algo se rompe lo tenemos que arreglar nosotros, entonces buscamos que eso no suceda”. Según Pusineri “Tenemos los técnicos idóneos en la materia que van hasta la zona indicada, evalúan la factibilidad o no de la obra y posteriormente diagraman un presupuesto que los mismos vecinos de cada zona analizan en conjunto”.

Para definir el precio final de la extensión, Pusineri detalló se tienen en cuenta detalles como la nivelación de la calle o la profundidad de zanjeo. Para todos esos trabajos, confió, los operarios de Aguas de Balcarce “son los más preparados”.

Ellos son los que se enfrentan día a día con las dificultades de tener que trabajar con cañerías antiguas como las que existen en Balcarce, donde en algunos casos ya no existen los repuestos para repararlas y además tienen toda la experiencia sobre el funcionamiento de la red, agregó. Sobre este punto insistió en que el mayor beneficio para el usuario pasa por no tener que contratar a una empresa privada de la cual no conocen su forma de operar ni la garantía que ofrecen una vez finalizada la obra.

La calidad del agua, una prioridad

Con la intención de aportar mayor celeridad a los resultados de los estudios realizados por organismos oficiales de control y por el prestigioso instituto Fares Taie, desde Aguas de Balcarce se comenzó a reacondicionar el laboratorio que la empresa tiene en la planta de efluentes. A su vez, Pusineri anticipó que la prestataria contrató a María Cecilia Echarte, Ingeniera Química especialista en agua: “ella es la encargada de seguir con el plan de monitoreo del agua, cumpliendo con todo lo que el marco regulatorio que nos exige”, detalló.