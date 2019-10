Amenazó a su ex pareja con un cuchillo y con prender fuego la vivienda

Un sujeto de 23 años fue detenido y derivado a la Unidad 44 de Batán tras amenazar con prender fuego la vivienda de su ex pareja.Un individuo de apellido Echeverría portando un arma blanca (de gran porte), amenazó de muerte, no sólo a su ex pareja sino también a una amiga al hacerse presente en la vivienda de 3 y 24.

Por este motivo, fue convocado personal policial, quién redujo al sujeto, en quién pesaba una orden de restricción con respecto a la mujer.