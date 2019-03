Aprobaron el plan para fusionar agencias de extensión del INTA

Con el voto de las distintas entidades del agro, salvo del representante de Federación Agraria Argentina (FAA), el INTA aprobó un plan de reestructuración para fusionar agencias de extensión e institutos de agricultura familiar.

Con la reestructuración, las agencias de extensión que están dentro de las estaciones experimentales pasarán a depender de ellas. Serán 12 las que estarán involucradas en ese proceso.

“En cuanto a las Agencias de Extensión Rural, todas permanecerán activas. En el caso de las que están funcionando dentro de Estaciones Experimentales Agropecuarias se integran estructural y funcionalmente a las mismas, conservando todas sus funciones y competencias”, opinó una fuente del Consejo Directivo del INTA.

Por el lado de los institutos para la agricultura familiar, conocidos como IPAF, los de la región NEA (Formosa), Cuyo (San Juan) y región Patagonia (Neuquén) pasarán a ser “áreas de investigación” dependientes de los centros regionales de su territorio y de sus respectivos consejos. Así, se fusionarán tres de los cinco IPAF que hay a nivel país.

“El Consejo Directivo entiende que los institutos para la agricultura familiar requieren una mayor integración regional de los investigadores, profesionales y técnicos de la agricultura familiar con los equipos de trabajos de INTA en el territorio”, agregó la fuente.

“No existe ningún despido, no se cierra ningún Ipaf”, destacó otra fuente consultada. Vale recordar que en las últimas horas hubo advertencias, como las de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Verde y Blanca) sobre posibles desvinculaciones.

En el Consejo Directivo de INTA están las facultades de agronomía y veterinaria y también las entidades gremiales del agro (FAA, CRA, SRA y Coninagro) y CREA. Según trascendió, el representante de FAA, Pablo Paillole, estuvo en desacuerdo con la reestructuración.

La conducción actual de FAA no tiene la misma visión que Paillole, es decir, está a favor del plan mientras no haya despidos y sigan brindándose herramientas para los pequeños productores.

“Mientras no haya despidos y se siga brindando apoyo con los organismos a la agricultura familiar nosotros estamos de acuerdo (con el plan de INTA)”, dijo Eliseo Rovetto, secretario de Coordinación de FAA, que advirtió, no obstante, que no acompañarían un “desguace” del ente.