Aún no se normalizó el servicio de guardia en el Hospital

El director asociado del Hospital Subzonal Felipe A. Fossati, Antonio Dojas, habló con Radio 100.9 sobre la situación del centro asistencial y del servicio de guardia a partir de los daños registrados durante el temporal que azotó a la ciudad el pasado martes 31 de enero.

El doctor indicó que la guardia no está normalizada en su totalidad aunque comentó que hay otros servicios que sí. “Todo lo vinculado a imágenes y cirugías se están atendiendo y realizando con total normalidad. No obstante, no están dadas las condiciones para dar turnos en los demás consultorios”, aseguró.

Sobre las filtraciones de agua que se produjeron en la guardia, Dojas sostuvo que “fue por el desprendimiento de una de las canaletas que provocó, a su vez, que el agua acumulada en el techo ingresara al edificio”. Y añadió: “Las obras de ampliación del nosocomio no tuvieron nada que ver”.

Por último, el profesional destacó que de no haber ninguna inclemencia climática durante la semana, para el lunes o martes próximo ya estaría normalizada la situación. Y concluyó: “Aprovechamos la ocasión para realizar trabajos de pintura en la guardia”.