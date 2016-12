Balances de Fin de año. Comienzo de 365 oportunidades

Finaliza un año más, muchos harán un balance sobre ello y buscaran en su memoria los recuerdos más importantes. Los comienzos y fines de ciclos, dentro del hogar, en los estudios, los hijos, las parejas, los viajes, el trabajo. Se preguntar cuantos amigos conservaron y quienes siendo grandes conocidos, se transformaron en desconocidos rápidamente.

Algunos se preguntaran si tomaron las decisiones correctas ante determinados sucesos y otros, simplemente a las 12 PM brindaran y seguirán con la siguiente pagina sin cuestionar el cambio del almanaque. Cada uno a su modo continuara su hoja de ruta en el camino de la vida.

En mi caso, este año se abrió esta pequeña ventana, donde pude compartir con ustedes algunas líneas globales sobre algunos de los temas que atañan al quehacer del psicólogo. Profesión que elegí con ilusión y fantasía a los 14 años y ejerzo con determinación y alegría a mis 29.

Brevemente hemos recorrido muchos temas de la vida diaria de todos y aunque mas de uno cree que la psicología es una ciencia que solo “afecta a unos pocos”, quizás leyendo algún párrafo sintieron que algo les resonaba familiar, incluso abrió algún interrogante personal o mejor aún, les animo a la posibilidad de comenzar el camino del autodescubrimiento y el arduo trabajo de la superación de conflictos que muchas veces implica animarse a iniciar psicoterapia.

Nos hemos acercado los vaivenes de la comunicación humana: Nos preguntábamos ¿“Como te lo digo”? y en ese artículo nos explicábamos que nosotros hablamos con nuestras palabras, con el tono de voz, con la mirada, los gestos y los silencios, hablamos con el cuerpo aquello que más de una vez no sabemos ordenar con la mente pero lo sentimos con el alma. Así de compleja es la comunicación humana.

Nos animamos a ponerle nombre a esas épocas de nuestra vida que marcan un antes y un después en nuestra biografía personal. Las crisis vitales son acontecimientos que suceden y hacen que nuestra vida cambie de repente. Implican un conflicto y nos obligan a tomar decisiones, que no siempre son fáciles, ni nos sentimos capaces de tomar pero que no ayudan a superarnos como personas.

Entre esos temas generales también hablamos de trastornos que afectan la calidad de vida de muchas personas en nuestra sociedad. La depresión como enfermedad ,definida como un trastorno mental frecuente que genera un cambio en el estado personal, en el que el individuo afectado es invadido por sentimientos prevalentemente negativos , como tristeza, dolor, pesimismo, miedo o amenaza, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.

Los trastorno de Pánico caracterizados por manifestaciones físicas y psíquicas que consisten en la aparición, aparentemente sin causa, de dos o más crisis de pánico. Luego de sufrir las crisis, la persona teme en forma persistente que las mismas se repitan o que le provoquen consecuencias catastróficas, como volverse loco, perder el control o sufrir un infarto. Las personas con trastorno de pánico tienen sentimientos de terror repentinos que se repiten en forma impredecible.

El estrés es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, como cuando nos ayuda a evitar el peligro antes de cruzar una avenida o al tener que cumplir con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar la salud de manera temporal o con secuelas permanentes.

Hablamos desde diferencias de procesamiento de la información entre géneros y hasta nos cuestionamos la infidelidad y cuál sería el origen de sus causas.

Indagamos en nuestra memoria, en esa capacidad mental gracias a la cual recuperamos imágenes y escenarios del pasado, conservamos experiencias y elaboramos nuestra historia personal. Es a ella a la que mayor atención prestamos y a la que mayor esfuerzo le exigimos en nuestras vidas ya que, nuestra vida existe gracias a nuestra memoria. La vida está formada por recuerdos.

Y sobre esos recuerdos trabajamos el dolor después de la perdida y lo difícil de atravesar un duelo.

Estos y muchos otros temas nos han encontrado en el lugar común de la simpleza y la complejidad que hay en cada uno de nosotros y del “SER humano” que somos.

Semanas atrás, hablamos de las corridas y las exigencias de fin de año. Decíamos que esta “etapa del año es un momento de mucho alboroto para cada persona tanto desde el exterior por todas las demandas antes mencionadas, como desde el interior cuando llegan los momentos de los balances, donde vemos cuales fueron nuestras perdidas y cuales nuestras ganancias.

Cada final representa para un ser humano el símbolo de la propia finitud, porque la mente toma conciencia de lo efímero de la existencia cuando experimenta la terminación de cada uno de los ciclos de la vida”.

Confiar en el ser que somos nos hará saber que mas allá de los sucesos vividos, hay en cada uno de nosotros el germen del progreso y de felicidad. Que tal como un ciclo natural hay semillas que se siembran en determinado momento y solo florecen tiempo después. Recordar que el ritmo acelerado no nos borre el horizonte de nuestros ideales, y nos permita seguir trabajando por un futuro mejor. Ese futuro que no llega el nuevo año, sino que llega cada segundo que transcurre. Nuestro futuro soñado tiempo atrás es este presente. No es el cambio del año lo que cambia las cosas, es las oportunidades que nos permitimos para disfrutarlo.

Les deseo un año lleno de descubrimientos. En ellos estarán las llaves de aquello que sembraron el año anterior y quizás en este nuevo año nos tocará cosechar.