Balcarce no es la excepción: la demanda en Cáritas aumentó un 20%

A través de un duro documento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas), los obispos reclamaron al Gobierno que declare la “emergencia alimentaria y nutricional” para hacer frente al “severo aumento de la indigencia y la pobreza. En diálogo con Radio 100.9, el padre Pablo Etchepareborda señaló que la demanda aumentó un 20 por ciento y que la ayuda que se brinda desde Cáritas no es suficiente.

“Nosotros entregamos bolsas con alimentos que pueden durar una semana, pero no más. Hay familias con 2 o 3 hijos que se encuentran en una situación muy complicada. Ya no vienen por ropa o algún abrigo, ahora lo hacen por comida y eso es preocupante” señaló el Párroco de San José.