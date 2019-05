Balcarce se suma a la campaña nacional de Fibrosis quística

Diferentes organizaciones nacionales sobre Fibrosis Quística están juntando firmas para que el Congreso Nacional trate alguno de los proyectos de Ley que se han presentado para que todos los que padezcan esta enfermedad tengan derecho a recibir el tratamiento adecuado, tengan o no obra social.

Daniela Bustos, en diálogo con Radio 100.9, explicó que esta campaña denominada “Tu aire, mi esperanza FQ” se trata de fortalecer el reclamo para que el proyecto de Ley que hasta el momento no ha avanzado en la Legislatura tenga estado parlamentario para que “todos los pacientes puedan tener una calidad de vida adecuada; que haya un marco legal en cuanto a su atención, tratamiento, rehabilitación y trasplante de ser necesario”.

Explicó en ese sentido que hoy deben enfrentar dificultades que surgen desde las obras sociales que “hacen todo lo posible para no cubrir la atención”.

Puntualmente en su caso, dijo, tuvo recientemente un grave problema con su mutual IOMA “ya que estuvimos dos meses en los que no nos entregaban la medicación por cuestiones burocráticas. El directorio no se reunía a firmar y estuvimos dos meses padeciendo. Ahora, a Dios Gracias tomó intervención la Defensoría del Pueblo y parece que está solucionado”.