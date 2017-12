Boca campeón de primera

El conjunto dirigido por Omar Arreguito logró después de 28 años coronarse campeón del torneo división que organiza la Liga Balcarceña de Fútbol.

Fue en el marco del partido de vuelta que se jugó en el Estadio Municipal y que contó con un gran marco de público. El resultado final que fue 2 a 1 sentenció aquel 5 a 2 que había logrado Boca hace 15 días atrás y que lo posicionaban como el gran candidato. De esta manera el global fue 7 a 3, ingresando este equipo en la historia del club, luego de 28 años de sequía.

Una vez finalizado el partido, Luciano Armoa, estandarte del equipo manifestó su alegría y no descartó la posibilidad de un retiro. “Terminé con mucho dolor en una de mis piernas, pero le pedí al técnico que no me sacara. Quería llegar hasta el final”, sostuvo.

En tanto, Arreguito agradeció a todo el plantel por la entrega durante los 180 minutos admitiendo que Boca fue muy superior en los dos partidos.