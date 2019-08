Cayó el cuarto integrante de la banda que mató a Bagazette

Después de permanecer once meses evadiendo la Justicia, fue detenido en las últimas horas en la localidad bonaerense de Lanús el cuarto integrante de la banda que estuvo involucrada en el violento robo a la familia Bagazette, que tuvo un final trágico con la muerte de Nicolás, de 83 años, quién sufrió un golpe en la cabeza y posterior paro cardíaco.

Tras el hecho ocurrido en Cereijo entre 6 y 8, la policía llevó a cabo seis allanamientos simultáneos en Mar del Plata en los que logró detener a Marcelo Sebastián Villalba, de 42 años y Mariano Atilio González, de 31.

Poco después cayó un tercer sujeto, Daniel Alberto Cerro de 49 años, también en “La Feliz” aunque es oriundo de nuestro medio.

Por último, personal de la Sub DDI local confirmó que en Lanús, lograron arrestar a otro miembro de la banda, cuya identidad no trascendió. Dicho sujeto se encontraba prófugo y con su detención se logró completar la investigación que lleva adelante la Fiscalía local.