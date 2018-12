Continúa la incertidumbre con docentes de la Escuela N°502

Llega el 30 de diciembre y muchos de ellos temen perder sus fuentes laborales. Además continúan los maltratos y persecuciones.



Por lo que pudo averiguar la producción de Radio 100.9, los docentes se habrían enterado que existirían cargos a titularizar, pero que la información no llega por los canales que corresponde. Sin embargo, fuentes consultadas manifiestan que el silencio en este último tiempo ha sido el común denominador de la Escuela N°502, a tal punto que trabajan a puerta cerrada.

Por otra parte, se pudo conocer que los cargos que saldrían no respetarían los horarios actuales, por lo que resultaría de difícil cobertura. Tampoco se ha informado como corresponde el tema de los ceses.

Una fuente consultada dijo “Hay muchas compañeras que quedarían sin trabajo por los ceses y porque los cargos que saldrían los pondrían en otro horario. No se puede jugar así con el trabajo de los docentes”, contó, pidiendo no dar a conocer su nombre para no recibir represalias de la institución.