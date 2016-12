Delincuente ingresó a una casa, ató y golpeó a una mujer y huyó con dinero

En la noche del pasado miércoles, una vecina se convirtió en una víctima más del accionar delictivo luego de que un ladrón ingresara a la vivienda en la que cuida a un jubilado.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 y no duró más de media hora. La mujer damnificada, identificada como María Martínez, se disponía a irse a dormir cuando observó una silueta en la oscuridad de su cuarto.

“El hombre me tomó del cuello, me ató y me golpeó. En todo momento me exigía dinero en efectivo mío o del abuelo y yo le decía que acá no había plata”, relató.

“En un momento, inclusive, me amenazó con matarnos si no le dábamos lo que nos pedía. Actuó a cara cubierta y con tranquilidad. Pienso que entró temprano a la casa y aguardó escondido en un baño que se hiciera de noche”, añadió.

Una vez que se hizo con poco más de mil pesos de dinero en efectivo, el ladrón abandonó la escena y tras desatarse, María dio aviso a la Policía.