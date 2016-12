Desde Defensa Civil se pide Pirotecnia Cero

Recibimos y publicamos:

Desde la coordinación de Defensa Civil hemos recibido un comunicado que reproducimos textualmente:

“Tus ganas de divertirte, ¿son más importantes que su sufrimiento?”

Todos los años, acercándonos las fiestas nos encontramos con el mismo dilema: la pirotecnia. Se trata de material explosivo o para fuegos artificiales que realiza destellos de colores en el cielo que iluminan la noche; los cuales podemos contemplar junto a nuestros seres queridos. Pero, ¿todos lo disfrutamos o para algunos no es un momento tan grato?

La pirotecnia afecta de distintas formas a:

v Animales

v Personas con autismo.

v Personas con sensibilidad auditiva.

Además que aumenta el riesgo de Incendios Forestales y de accidentes por el mal uso de la pirotecnia.

Por eso, desde la Coordinación de Defensa Civil y la Municipalidad de Balcarce te pedimos que NO USES PIROTECNIA NI FUEGOS ARTIFICIALES. Que las fiestas sea un momento de unión familiar y reflexión para todos.

Con pequeñas acciones podemos hacer grandes cambios; y lograr que la diversión de algunos no se convierta en el sufrimiento de otros.

En estas fiestas digamos #PirotecniaNO / #PirotecniaCero