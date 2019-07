Desde el Concejo piden controlar los pararrayos

En una breve sesión el cuerpo legislativo consideró varios temas el pasado jueves. Uno de ellos un pedido que formuló la oposición al Departamento Ejecutivo para que realice un relevamiento de pararrayos, y su estado de uso y conservación, instalados en nuestra ciudad.

El pedido fue planteado por el edil del FpV Carlos Muñoz, quien dijo que está comprobado que las tormentas eléctricas son cada vez más frecuentes y potentes, producto del cambio climático y que el único medio de preservación efectivo resulta ser el pararrayos“ sistema que no lo evita sino que simplemente lo re direcciona, disminuyendo así el riesgo, tanto para personas como para casas”.

Dijo además que en el año 2016 la Cooperativa de Electricidad procedió al reemplazo de algunos antiguos pararrayos de porcelana existentes por otros de nueva tecnología con aislamiento polimérico.

El concejal Teijeiro puntualizó que en el caso de los edificios de altura, hasta tanto no se presenta el final de obra no se controla si cuentan con dicho elemento sugiriendo que se desvincule el final de obra de la colocación de los pararrayos.

El proyecto, finalmente fue pasado a la Comisión de Planeamiento.