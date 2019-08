Devolverán tres autos secuestrados en picadas

Tres de los vehículos secuestrados el pasado 12 de julio por las fuerzas de seguridad en un operativo enmarcado en “picadas ilegales” deberán ser devueltos en las próximas horas a sus propietarios.

La Justicia hizo lugar al planteo realizado por el doctor Maximiliano Orsini, defensor de tres de los involucrados en la causa, cuyos vehículos están secuestrados frente a la sede de la DDI en avenida Gonzáles Chaves entre 13 y 15.

Orsini explicó que el pasado 9 de agosto solicitó el archivo de la causa por el artículo 56 bis del Código Procesal por entender que no estaban dados los elementos del delito “en primer lugar porque no se había puesto a prueba la seguridad pública en virtud de que no había terceros damnificados y por la nocturnidad en que se corrían las picadas”.

Ante ese panorama legal solicitó el archivo de la causa ofreciendo en carácter compensatorio por el accionar policial, para la Provincia o para alguna entidad de bien público, una reparación económica de 20.000 pesos por vehículo.

El letrado explicó que el Fiscal Moure hizo lugar a su pedido y “estuvo de acuerdo en el archivo de la causa, lo que fue convalidado por el Fiscal General de Mar del Plata en las últimas horas”.