Diego Ciantini logró su segunda victoria en el TC Pista

El balcarceño dominó desde el inicio, aguantó a Jakos sobre el final, se llevó su segunda victoria del año y se prendió para la definición de la Copa de Plata.

Diego Ciantini hizo un gran negocio en el circuito de Villicum, sede de la 14ª y penúltima cita de la temporada del TC Pista, al vencer en la final con el Chevrolet del JP Carrera y sumar todos los puntos en juego, por lo que se ubicó en el cuarto puesto de la Copa de Plata.

En la largada, Juan Cruz Benvenuti (Torino) se pasó de largo en el frenaje de la primera variante, Ciantini aprovechó para superarlo y colocarse al frente del pelotón, pese al intento del de Villa La Angostura para recuperar lo perdido.

En la última vuelta, Jakos se la jugó por afuera pero la suciedad de la pista le jugó en contra, entró en un semi trompo y pudo volver en el pelotón en la quinta posición. De esta manera, Ciantini logró su segundo éxito del año (el anterior había sido en mayo, en Concordia) y fue escoltado por Benvenuti y Marcos Muchiut (Ford).

“Estoy feliz porque fue una carrera muy difícil. Decidí apretar desde el inicio, por suerte me salió bien, y después tuve un problema con los frenos. Andi (Jakos) se me vino y lamento el trompo que tuvo, porque somos amigos, pero a mi también se me puso de costado y le pido disculpas si lo molesté”, manifestó el Chino.