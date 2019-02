Dos siniestros motivaron intervención de los Bomberos Voluntarios

Los servidores públicos concurrieron este domingo a dos siniestros. El primero de ellos ocurrió minutos antes de las 13 en calles 57 y 28 donde por motivos no establecidos cobró fuego un automóvil Volkswagen Up! dominio NZI 112. Al lugar acudió una dotación del cuerpo activo bajo el mando del Oficial Auxiliar Walter Frechero que, pese a su denodada labor, no pudieron evitar que las llamas consumieran totalmente el rodado.

Por la tarde, pasadas las 15 dos dotaciones comandadas también por el Oficial Auxiliar Walter Frechero acudieron a Villa Laguna Brava para combatir un foco ígneo que afectaba un sector forestado y con pastos naturales.

La labor de los servidores públicos permitió controlar el fuego, impidiendo que avanzara hacia sectores poblados. Las llamas afectaron alrededor de dos hectáreas de pastos naturales y plantas.