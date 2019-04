Duro cuestionamiento de la oposición a la obra de pavimento en San Agustín

Existe preocupación por parte de los vecinos de San Agustín por el deterioro que ha sufrido la obra de reparación del pavimento del ingreso a la localidad, producto de las falencias que ha sufrido la carpeta.



Tras los pedidos de informes de la oposición en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, los bloques cuestionaron duramente la falta de respuesta del Ejecutivo y la calidad del material con la se ha construido.

Al respecto, Carlos Katz, responsable del área de Obras y Servicios Públicos manifestó que se está a la espera de un informe oficial de las autoridades de Vialidad bonaerense para enviarlo de inmediato al deliberativo, junto con una copia del pliego de licitación de la obra.

En la sesión del jueves 11, la oposición cuestionó al oficialismo por no brindar información sobre el tema, ya que con anterioridad se había planteado la misma problemática. Fue José Luis Pérez (Cumplir), quién dijo que la obra concretada “a todas luces incompleta y deficiente, a simple vista genera sospechas de corrupción o al menos de connivencia entre la empresa y los responsables de la obra”. También se quejó porque el intendente Esteban Reino no mostró el pliego licitatorio y no responde quién se hizo cargo del costo del último bacheo efectuado por una cuadrilla de la Cooperativa de Electricidad local.

Katz señaló que la obra efectuada en el camino de acceso a San Agustín formó parte de un amplio programa impulsado por Vialidad en la Provincia. “Será el organismo quién brindará las aclaraciones correspondientes porque licitó y controló la obra de bacheo. Fue más práctico levantar parte de la carpeta y colocar material para su recomposición. No fue una repavimentación. Se estableció colocar una cantidad determinada de toneladas de material asfáltico a través de un bacheo, que no tiene la misma vida útil que una pavimentación. Pero esto lo aclarará, reitero, Vialidad. En cuanto al trabajo realizado recientemente, se le pidió colaboración a la Cooperativa de Electricidad, a la cual Vialidad le repondrá el material utilizado”, explicó el funcionario.