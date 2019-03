El ex intendente Erreguerena va a juicio en septiembre

A fines de septiembre, el ex intendente Carlos Erreguerena irá a juicio, junto con otros exfuncionarios y empresarios, por irregularidades en el manejo de fondos nacionales para 400 viviendas.

La ejecución del Plan Federal de Viviendas, lanzado en 2004 por Néstor Kirchner, quedó en la mira en distintos distritos por presuntas irregularidades en el manejo de fondos. Entre ellos aparece Balcarce, donde cuatro empresarios y tres exfuncionarios, incluido el entonces intendente, Carlos Erreguerena (PJ), irán a juicio por obras que no se terminaron y que involucran al exministro Julio de Vido y asesores.

Las audiencias se desarrollarán entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de este año y están citados alrededor de 50 testigos, según confirmaron fuentes judiciales a La Tecla. El titular del Juzgado en lo Correccional Nº 5 de Mar del Plata, Leonardo Celsi, será quien juzgue por un perjuicio de más de tres millones de pesos que tres empresas recibieron -con complicidad municipal- por tareas no concretadas, según la investigación de los fiscales Javier Pizzo y Fernando Berlingieri, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos.

La causa gira en torno a certificados que acreditaron porcentajes de avances de obra en 2006 y 2007 que no se corresponden con los supervisados por técnicos del Instituto de la Vivienda bonaerense, de la Nación y peritos. Los certificados “tienen contenidos falsos”, indica el dictamen de la fiscalía. Balcarce recibió fondos para 400 casas.

Las firmas involucradas son Mar del Plata Transervice S.R.L. y MF S.A., oriundas de La Feliz, y Manuel R. Aguirre S.A., que proviene del Conurbano. Según la empresa que se trate, los desfasajes verificados -las diferencias entre lo volcado como realizado en el papel y no visualizado en la inspección- se ubican entre el 7% y el 36%. Según especialistas, el margen de error natural ronda el 3%. Y las sumas en exceso percibidas van desde los 169 mil hasta el millón de pesos. Gran parte de las viviendas registraron serias demoras en su construcción y no llegaron a entregarse en las condiciones establecidas, incluso varios años después de la fecha estipulada. Nación cortó el financiamiento en enero de 2008. Y después de reclamos al Municipio, varias de las casas fueron tomadas en 2010.

A Erreguerena y las empresas se suman como acusados Héctor Allegretti, exsecretario interino de Obras Públicas, Héctor Cabrera, ex inspector de obra, y Ricardo Gómez, exdelegado regional del Instituto de la Vivienda. Sus firmas estuvieron presentes en los certificados. Dos exsecretarios de Obras Públicas fallecieron en el proceso.

Testimonios

El juicio en Balcarce puede ganar relevancia a partir de testimonios de peso. Andrés Barbieri, abogado de Gómez, solicitó que declaren por videoconferencia exfuncionarios detenidos en distintas causas por hechos de corrupción. Desde José López, el exsecretario que arrojó 9 millones de dólares en un monasterio en 2016, hasta Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y detenido en el marco de la causa de “los cuadernos de las coimas”.

En 2018 levantó polvareda en el distrito una declaración de Julián Pinchetti. El secretario de Gobierno de Erreguerena desligó al exalcalde de la denuncia y aseguró que había un mecanismo de corrupción “en el que los municipios no tenían nada que ver”, que todo era controlado por Julio de Vido, y habló hasta de recaudación en el distrito. Tanto Pinchetti como Alberto Luterotti fueron citados como testigos por la defensa de Gómez.

La causa

El caso llegó a la Justicia a partir de una denuncia que elevó José Luis Pérez, sucesor de Carlos Erreguerena en 2007 al frente de la intendencia. Luego

de pedir un relevamiento a la Provincia emergió la sobre certificación. Las construcciones comenzaron en mayo de 2006, con plazo de entrega de 12 meses.

Durante años, el expediente recorrió pasillos judiciales. Recién en 2013 se resolvió un conflicto de competencia y la causa quedó en la Justicia provincial. La jueza marplatense Lucrecia Bustos la elevó a juicio el año pasado.

De acuerdo a la pericia de la fiscalía, entre 2005 y 2007, el Municipio de Balcarce recibió $19.023.710,13 para las obras del Plan Federal. Del total, $3.278.378,31 fueron transferidos por Planificación como anticipos financieros para las empresas.

La declaración de Erreguerena

En su declaración indagatoria, Carlos Erreguerena apuntó de lleno contra el exministro de Planificación Federal. El excalde contó lo que le dijo el funcionario cuando lo citó para comunicarle la decisión de construir 400 casas en Balcarce.

“De Vido me dejó claro que las pautas las ponían ellos. Y que yo, lo que tenía que hacer era, una vez que estaba el dinero depositado en la cuenta, (firmar) la orden de pago y el cheque. Me dejó en claro que esa era mi función, el resto corría por cuenta de ellos, porque la plata era de Nación”, aseguró.

El testimonio involucra al exministro de Planificación Federal que cumple condena por la tragedia de Once y está acusado en otras causas de corrupción.

Sin embargo, Erreguerena tiene más problemas por su lado. En mayo irá a juicio por otro caso similar.

A la causa con fondos nacionales se le suma otra por irregularidades en los planes ejecutados con fondos de dos programas provinciales. En este caso llegará en soledad. Otro acusado, ex funcionario, aceptó juicio abreviado.

