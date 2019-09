El Gato Peters brilló con un teatro lleno

El hombre de Las Flores que viene recorriendo el país con su humor, se presentó este sábado por la noche en la sala “Luis Conti” del Teatro Municipal a sala llena.

En un espectáculo de una hora y media de duración, Peters deleitó al público con historias de campo, velorios, meteorología, fiestas populares, adaptadas al estilo inconfundible de su narración.

“Sé que son tiempos difíciles, pero sin embargo la gente me sigue acompañando y eso me pone muy contento. Año a año la concurrencia es cada vez mayor, pero en esta ocasión me sorprendió”, manifestó el humorista.