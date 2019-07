“El Hogar La Merced está en terapia intensiva”

El Hogar de Ancianos La Merced que administra la Sociedad de Protección Damas de Beneficencia en materia económica se encuentra atravesando una situación muy complicada.

Así lo plantearon en conferencia de prensa integrantes de comisión directiva encabezadas por su presidenta, Rosa Carbonari de Echeverría.

“La situación del Hogar de Ancianos no escapa a la difícil realidad que atraviesan otras instituciones locales. Hoy en el Hogar hay 43 abuelos y 20 empleados. La entidad no recibe subsidios excepto la energía eléctrica y el servicio sanitario que lo pagamos por reintegro. Todo se mantiene con el aporte desinteresado del Pueblo”, señaló Echeverría.

Por su parte, la tesorera Ana María Chiavarino de Kaspar describió la situación actual de la institución. “El Hogar está en terapia intensiva. No sabemos cuanto tiempo más estará funcionando. Como viene la situación económica este es el final del Hogar”, sentenció.

Por otra parte, la institución tiene a la venta una rifa por el sorteo de un terreno.