El coronel inglés Geoffrey Cardozo, que fue el encargado de sepultar a los 246 soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas en el año 1982, visitó ayer la sede del Centro Veteranos de Guerra Malvinas.

Acompañado por el presidente de la Fundación «No me olvides», el ex combatiente Julio Aro, mantuvo un diálogo con ex combatientes y también con los estudiantes que recientemente viajaron a islas Malvinas en el marco del programa «Mis huellas en Malvinas».