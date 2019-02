Emiliano López participó en reunión de APREVIDE

En la jornada del viernes se desarrolló una reunión de dirigentes liguistas del territorio bonaerense con funcionarios de la APREVIDE, con relación al incremento de los operativos policiales en la Provincia, ocasión en la cual tomó parte el titular del ente que regentea el fútbol a nivel local, Emiliano López.



El cónclave tuvo lugar en la sede del Ministerio de Seguridad en la ciudad de La Plata, con la presencia del doctor Juan Manuel Lugones, titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte. Asistieron directivos de ciudades tales como Bahía Blanca, Villarino, Coronel Suárez, Salto, Junín, La Plata, Partido de La Costa, 9 de Julio, Necochea, Carlos Casares, Lincoln, Balcarce, Chivilcoy y Los Toldos. Además concurrieron Juan Carlos Aguinaga (presidente de la ULCEOBA) y los delegados federales Jorge Garavano, Alfredo Iriart y Claudio Yopolo, quienes fueron recibidos por el propio Lugones junto al Secretario general de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, Jorge Figini y por el Comisario General del Deporte, Carlos Fernández.

Luego de disertar y debatir entre los presentes, Lugones manifestó que le llevará al ministro Cristian Ritondo la inquietud de reducir la cantidad de efectivos en los distintos estadios donde se disputen partidos en forma amateur, algo que ya había hablado con dicho funcionario, quien manifestó oportunamente su voluntad política de ayudar a los clubes. Dejó en claro también que aquella institución que genere disturbios no contará con el beneficio, quedando a criterio de cada departamental la cantidad de efectivos que cubran sus partidos. Tras la reunión en cuestión, los participantes mostraron su conformidad con el resultado de la misma.

Consultado sobre lo vivido en esta reunión que se extendió por espacio de casi una hora y media en la capital provincial, el presidente de la Liga Balcarceña de Fútbol, Emiliano López, se mostró conforme. “Primero hicieron conocer números de todos los operativos del año pasado, en las 58 ligas de la provincia de Buenos Aires. Luego contaron como es -por un decreto que hubo en su momento- la cantidad de efectivos que se deben mandar a las canchas. Y depende de las problemáticas que tiene cada liga con respecto a la violencia, es que se mandan más o menos efectivos “, señaló.

Asimismo, dio a conocer que las ligas fueron encolumnadas con un petitorio y que algunos presidentes manifestaron sus problemáticas. “Por ejemplo el de Villarino contaba que nunca ha tenido un problema de violencia en sus canchas y que sí o sí le mandan seis policías a cada partido. Bahía Blanca también habló pero en su caso es una situación muy compleja, por ejemplo el año pasado se jugaron todos los partidos sin público visitante, con un mínimo de quince policías por cancha. Pero el nuevo presidente de esa liga ya está en coordinación con la policía de esa ciudad y la APREVIDE para erradicar la violencia definitivamente ahí”, manifestó.

Haciendo alusión al caso de Balcarce, puso en conocimiento que la Policía envía cinco o seis efectivos por cancha, siendo una liga que no tiene violencia en el público ni tampoco dentro de la cancha, por lo cual la idea que se pretende alcanzar es reducir ese número a cuatro, situación similar que se le presenta a la mayoría de las ciudades.

“El mensaje que se les dejó de parte de las ligas bonaerenses es que las que no tienen hechos de violencia puedan comenzar con cuatro efectivos por cancha y si algún club comete un acto de indisciplina o violencia, que demande un operativo mayor, se tendrá que hacer cargo ese club del excedente de policías en el futuro. El ministro Ritondo está con muchas ganas de colaborar con el deporte y seguramente aceptará este pedido y lo charlará con los jefes de las distintas departamentales provinciales”, cerró con optimismo.