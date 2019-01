En medio de la crisis, Cambiemos aprobó el aumento del agua

Este jueves por la tarde se desarrolló en el Honorable Concejo Deliberante la sesión extraordinaria donde los concejales de Cambiemos dieron sanción definitiva a la Ordenanza por la que autoriza a la empresa Aguas de Balcarce a aumentar un 48% el costo de los servicios de agua y cloacas.

Desde la oposición se rechazó el aumento en forma categórica, entendiendo que el incremento es perjudicial no sólo para el vecino, sino también para la pequeña y mediana empresa que están atravesando una situación económica muy delicada con una evidente caída del consumo, producto de las políticas que encabeza Mauricio Macri.

Desde agrupaciones sociales y políticas se solicitó días atrás un gesto de “cordura” de los concejales de Cambiemos para que no aprueben el aumento, situación que no se dio.

Tras la aprobación, el clima se tornó tenso y se generaron agresiones verbales y silbidos para los ediles que apoyaron la suba. Además, dos concejales del oficialismo tuvieron un altercado con una referente del FpV.

Otra situación similar se vivió a la salida del Concejo donde los manifestantes aguardaron a los concejales donde unas vez más hubo gritos y agravios.