“Es una situación en la que se deben tomar medidas”

En diálogo con Radio 100.9, el Secretario de Hacienda, Francisco Ridao, habló acerca de la situación actual que se atraviesa y del funcionamiento de la Agencia de Recaudación Balcarce (ARBAL) en sus primeras semanas de funcionamiento.

“La situación actual implica que se tomen medidas que son inevitables y que también preocupa ya que luego se traslada a la cadena de formación de precios, pero más allá de esto, sólo puedo hablar de lo que se ve en el área de Hacienda aquí en Balcarce, no tengo un conocimiento del contexto macro”. expresó Ridao.

En cuanto a la ARBAL, comentó: “está funcionando bien, con la premisa de que los procesos se empiezan y se terminan, siendo estrictos con los morosos y diferenciando al vecino que no puede pagar, ofreciéndole un plan de pagos, del que simplemente no se pone al día porque ‘no pasa nada'”, además agregó: “se está tomando nota de construcciones que no fueron declaradas en la municipalidad, el registro de la publicidad, la instalación de las antenas, vamos llevando las cuentas”.

Cabe destacar que se pueden consultar trámites a través de la página web de ARBAL: www.arbal.gob.ar, o en las oficinas de la Agencia de Recaudación en el 1er piso del Palacio Municipal.