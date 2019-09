Ferro y San Agustín se quedaron con el primer puesto en sus zonas

Se jugó la última fecha de la etapa regular y Ferro consiguió el pasaje a la final, mientras que San Agustín le ganó la pulsea a El Riojano y se quedó con el primer puesto de la Zona B.

Ferroviarios se quedó con el clásico ante Amigos Unidos en el estadio “Antonio Cerono” y se convirtió en el ganador de la etapa regular. El único gol del partido lo marco Martín Arias, en la tarde del sábado.

En cancha de Club Teléfonos Racing se impuso por 2 a 0 sobre Deportivo Los Pinos, que ya estaba eliminado de los lay off. El marcador lo abrió Federico Azcárate a los 38 de la primera mitad y Santiago Aguilar estiró la diferencia a los 21 del complemento para cerrar la etapa regular con una victoria.

Uno de los partidos claves fue el que se desarrolló en el General Balcarce, donde Sportivo Trabajo consiguió el pasaje a la clasificación venciendo 2 a 0 FC Agrarias. Los goles se dieron en la segunda mitad y estuvieron a cargo de Nahuel Mastrángelo y Tomás Ledesma.

En la cancha de Boca, el local ganó por 5 a 4 sobre Estudiantes, en un encuentro donde los dos ya no tenían oportunidad de cara a la siguiente etapa del Torneo local. Leandro Cerezuela (x3), José Cejas y Leonardo Figueroa fueron los encardos de convertir para el xeneize. Por el lado del “pincha” anotaron Jonathan Artola, Brian Aguilar y Agustín Avendaño.

En la tarde del domingo Atlético San Manuel goleo por 4 a 1 a El Riojano en el estadio “Juan Carlos Gentile” y el equipo de la vecina localidad se quedó con el segundo puesto en la tabla de posiciones de la Zona B. Franco Maidana fue el encargado de abrir el marcador al primer minutos del primer tiempo, pero la alegría le duro poco ya que Pablo Indacoechea lo igualaría momentáneamente. A los 18 minutos llegaría el segundo tanto a través de Luciano Gargiulo y terminando la primera parte Matías Torres estiraría la ventaja. En el complemento Nicolás Durán sellaría el 4 a 1.

Para cerrar la decimosexta fecha de la etapa regular, San Lorenzo empató con San Agustín en el estadio municipal. El equipo de la vecina localidad se consagró ganador de la Zona B y ascendió a la zona A para el próximo año. Oscar Díaz marcó para San Agustín y Luciano Solar para los dirigidos de Gentile.

Los cruces de ida de los cuartos de final para los play off quedaron de la siguiente manera: San Lorenzo vs Ferroviarios, El Riojano vs Racing Club, Atlético San Manuel vs Amigos Unidos y Atlético San Agustín vs Sportivo Trabajo.

Zona A

Ferroviarios 38

Racing Club 38

Amigos Unidos 24

Sportivo Trabajo 20

FC Agrarias 17

Deportivo Los Pinos 8

Zona B

Atlético San Agustín 28

Atlético San Manuel 27

El Riojano 27

San Lorenzo 26

Boca Juniors 13

Estudiantes 7