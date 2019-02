Frente de Mujeres pasó a denominarse Frente de Géneros y Disidencias Balcarce

El Frente de Mujeres Balcarce dio a conocer un comunicado en el que se detalla el cambio de su nombre y paso a denominarse “Frente de Géneros y Disidencias Balcarce”

“Conformamos un espacio político que adhiere al Feminismo Nacional y Popular, un feminismo que está en los barrios, que es plural, diverso y distante. Un feminismo que es crítico con toda desigualdad y por ello también lo es consigo mismo. Estamos profundamente compromentides en construir prácticas políticas y discursos respetuosos de los derechos de todes. Es por ello, que a partir de los movimientos que surgen a nivel nacional bajo la línea de un feminismo exclusivo para determinados cuerpos y/o identidades, proclamamos a nuestro feminismo antiesencialista y antibiologicista. Y hemos decidido, por tanto, renombrarnos como Frente de Géneros y Disidencias Balcarce” explicaron y fundamentaron por el cambio del nombre integrantes del grupo.

Además agregaron “creemos en una economía social, popular y solidaria. Queremos una inclusión laboral real y la implementación de la Ley Cupo Laboral Trans”. “Vamos a seguir batallando por la sanción de la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Exigimos la implementación de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable”

“Denunciamos el desmantelamiento de las políticas de género. Nos siguen matando por falta de políticas integrales y de prevención. Es necesario un Estado presente y activo, que garantice la perspectiva de género en todas sus políticas. El estado es responsable de cada feminicidio, cada travestidicio y de cada compañera que no se buscan, que no acompañan y que no ayudan. Exigimos el cumplimiento de la Ley de Protección Integral de las Mujeres, de la Ley Brisa y la Ley Micaela.”

“Además de todas estas luchas y muchas más que podemos seguir mencionado, no dejamos de lado que abogamos por la participación real de las mujeres en la política. Exigimos estar en las listas pero sobre todo queremos estar en las mesas chicas tomando las decisiones a la par de todos. No nos resignamos más a tener la mesa o comisión de género, queremos transfórmalo todo”.

Concluyen el comunicando afirmando que “entendemos que sin feminismo no hay verdadera justicia social”. “¡Vivas, libres, desendeudadas y gobernando nos queremos!”