El evento se desarrollará este domingo al mediodía en las instalaciones del mencionado establecimiento educativo.

Las entradas pueden conseguirse acercándose hasta la institución o bien contactando a cualquier miembro de la comunidad educativa de la escuela.

La tarjeta tiene un valor de $250 para mayores y $130 para menores. Están invitados alumnos y ex alumnos, docentes y ex docentes, directivos y ex directivos, y la comunidad en general.