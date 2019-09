Higuera participó de un encuentro dirigencial de mujeres empresarias

La integrante de la comisión directiva de la Cámara de Comercio e Industria y Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Balcarce, Claudia Higuera, participó del plenario “Encuentro dirigencial de mujeres empresarias” que se llevó a cabo en un edificio anexo del Senado de la provincia de Buenos Aires.



La actividad fue organizada por la CAME – Confederación Argentina de la Mediana Empresa – y FEBA – Federación Económica de la provincia de Buenos Aires – en el marco de una importante capacitación para las mujeres que integran las diferentes cámaras del país.

En la apertura de la extensa jornada participó Betty Tourn, presidente Mujeres Empresarias de Came, Maria Laura Teruel, presidente Mujeres Empresarias de FEBA y vicepresidente 1° Mecame; Camilo Alberto Kahale, presidente de Feba y secretario de Organización de CAME y el Lic. Ricardo Diab, vicepresidente de CAME.

El plenario se inició con el panel: “El rol de los dirigentes e instituciones en la articulación pública-privada”, moderada por la Lic. Griselda López Veigas que conto con la disertación de Camilo A. Kahale, Claudia Fernández, vicepresidente Regional CAME y presidente de Cámara de Comercio de Ushuaia.

También se habló sobre Liderazgo Femenino: “Mujeres, participación y la paradoja de la prioridad” con Julia Wacker, Client Executive en IBMArgentina, líder voluntaria de la Business Resource Group de Mujeres de IBM Argentina.

Otro de los temas de interés fue Inclusión Financiera: “Herramientas para PyMEs”, con la Lic. Magdalena Aguerre, presidente de FOGABA, quien estuvo acompaña por la senadora provincial, Daniela Reich.

Higuera expresó que “el encuentro fue muy provechoso” teniendo en cuenta las herramientas que se dieron a conocer que en definitiva redundaron en que se puedan generar mejores dirigentes y de esa manera una efectiva defensa de las entidades y sus asociados.