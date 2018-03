Incertidumbre por la llegada de Balcarbus

Empleados del trasporte interurbano tendrán una reunión en Mar del Plata, debido a la incertidumbre de la llegada de la empresa Balcarbus a nuestra ciudad.La producción de Radio 100.9 pudo conocer que otros de los motivos de preocupación es la falta de pago de las vacaciones y además el mes de marzo que debería abonar la nueva empresa.

Si bien Balcarbus debe comenzar el día 4 de abril a operar, hasta el momento no se firmó el contrato correspondiente. En tanto desde la UTA, sostienen que de no abonar lo adeudado, ya sea vacaciones como el mes de marzo, la nueva empresa no podrá comenzar sus tareas en la ciudad, ya que ese era el compromiso. No obstante, miembros de la UTA llegarán este martes a Balcarce para reunirse con el Secretario de Gobierno Ricardo Stoppani para clarificar la situación.