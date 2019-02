Intendente Reino: “Los reclamos son totalmente justos”

El intendente municipal doctor Esteban Reino habló en la mañana de Radio 100.9 y expresó que el reclamo de la gente es totalmente justo, debido a la situación que se está vivienda en el país.

“Nosotros sabemos cuál es la verdadera situación del país. Un país que está necesitado de divisas y que viene arrastrando problemas serios desde hace tiempo. Lamentablemente los problemas golpean fuertemente al bolsillo y entendemos que hay muchos vecinos que la están pasando mal”, sostuvo el Intendente.

Consultado por la desproporción que existe entre el costo de los servicios y los salarios, Reino dijo, “el reclamo es justo porque hay vecinos de Balcarce que no pueden pagar, pero para eso nos tenemos que sentar todos en una mesa y analizar cuáles son las alternativas que tenemos de cara al futuro”.

Por último, admitió que de no dar los aumentos que se están dando en el país, se hace imposible prestar servicios. “Si no le dábamos el aumento a Aguas de Balcarce probablemente hubiéramos tenido que cerrar los pozos nuevos ya que la empresa no podía hacer frente a sus costos”, concluyó Reino.