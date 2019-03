IOMA: reclaman por demoras y problemas con las prestaciones

Los gremios docentes que integran el Frente de Unidad (FUDB) volvieron a reclamar en las puertas de la sede central de IOMA en la ciudad de La Plata por demoras y problemas con las prestaciones de la obra social estatal.

La protesta, que incluyó una radio abierta, se realizó mientras las autoridades del IOMA recibieron a los secretarios de salud gremiales, que expusieron distintas demandas.

“no puede pasar que la entrega de las prótesis dure 7 meses. Tiene que manejarse otros tiempos. No se puede jugar con la salud. No tenemos acceso a las prestaciones mínimas. Cada trámite lleva semanas o meses. Sin seguimiento no hay cobertura”, sostuvo Patricia Carrejo, representante gremial de la FEB.