Itza: “Sigo esperando una respuesta de la justicia”

María del Carmen Itza, mamá de Julio Nario, habló con Radio 100.9 y manifestó que aún no hay novedades sobre la muerte de su hijo. “La justicia es muy lenta y por ahora no tenemos novedades de quién mató a Julio”, comentó Itza, quién señaló que se sintió muy identificada con las palabras de Verónica Borelli, mamá de Lucia Bernaola, cuando estuvo en en Concejo. “Comparto sus palabras y el dolor de perder un hijo. La unica diferencia es que ella sabe quién mató a su hija y yo no. Pero comprendo perfectamente sus palabras y el dolor de madre”, sentenció.

Por otra parte, la justicia aún continúa investigando las causales de muerte de Julio Nario, sin aportar demasiadas novedades.