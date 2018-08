Jubilada fue golpeada en su casa

No se robaron nada

En diálogo con Radio 100.9, María Duarte, detalló el suceso que sufrió el lunes por la madrugada cuando un sujeto la sorprendió y la golpeó en su casa de calle 105 esquina 22.

“Yo estaba sentada en mi sillón, entró por la ventana de la pieza de mi nieto y yo pensé que era él, estaba con la cara cubierta. Me tiró al piso tapándome la boca y empezó a pegarme en la espalda”, detalló la vecina.

Duarte también explicó, que el sujeto no le robó absolutamente nada y poco después se retiró del lugar. En ese momento, la jubilada de 77 años pidió ayuda a un vecino que llamó a su familia y fue trasladada al hospital local, y aunque continúa con dolores no tiene lesiones de gravedad.

“Es la primera vez que me pasa y la verdad es que no se lo deseo a nada, no pude dormir en toda la noche por el miedo”, finalizó.

El hecho es materia de investigación.

Por otro lado en el mismo barrio, en calle 105 entre 24 y 22, otra vecina sufrió agresiones, pero en este caso a su vivienda que fue apedreada por parte de unos jóvenes.