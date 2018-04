“Tuvimos trabas económicas y políticas en nuestro proyecto”.

En diálogo con Radio 100.9, el presidente de la Fundación No Me Olvides, se refirió al estreno de la película “Héroe corriente”, que narra el trabajo realizado por descubrir la identidad de los soldados caídos en suelo de Malvinas, durante la guerra de 1982.

Sobre el Proyecto “Mis huellas en Malvinas” y la película, Aro expresó: “Fue un trabajo de todo el país, y hemos tenido muchas trabas tanto políticas, como económicas, así también como el repudio de cierta gente, pero hemos podido anteponernos”.

“A los familiares que no confiaban en nosotros, y se sintieron dañados no me queda más que pedirles disculpas. Sólo les pedimos a cambio un abrazo reparador. Ahora sé que con esta cruzada más familiares van a poder identificar a sus hijos caídos en Malvinas”, dijo Aro.

En cuanto a la postulación para el Premio Nobel de la Paz, Aro, comentó: “Me tomó por sorpresa, y me da un placer enorme, pero lo que queríamos ya lo conseguimos: es el abrazo de esa mamá, que por nosotros pudo identificar a su hijo. Ya con eso nos sentimos ganadores”.

Aro también se refirió a su labor educativa: “Tenemos invitaciones para hacer charlas en Londres y Suiza. También estamos trabajando con colegios. Tenemos el anhelo de seguir llevando alumnos a las Islas Malvinas”, finalizó.