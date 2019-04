La “Pasión” de un gran artista

Entre las modificaciones, este año, el grupo de trabajo de la Parroquia Santa María convocó a un exquisito profesional de nuestra ciudad como es Raúl Garrido, dedicado al maquillaje artístico.

Después de varias horas de trabajo en lo previo y en el durante, Garrido aplicó todo su talento sobre el cuerpo de Sebastián Scarpato quién personificó a Cristo.

“Tuve que mirar tres o cuatro veces la Pasión, ya que por mi exigencia personal no quería dejar ningún detalle librado al azar. Es por ello, que dibujé, hice anotaciones y me tomé el tiempo suficiente para poder crear, todo esto con el apoyo de un grupo muy lindo de gente de la parroquia que me permitió crear sin problemas”, señaló Raúl.



El artista balcarceño utilizó distintos materiales para poder caracterizar en la cruz a Jesús. Desde látex (goma que se coloca en la piel), pintura y maquillaje hasta una serie de productos que son utilizados en ocasiones especiales, como en el caso de Cristo.

“Trabaje en la espalda, torso, brazos y en las piernas donde las heridas son más visibles. Sebastián me permitió hacerlo con mucha tranquilidad, ya que hubo varias horas de trabajo. El rostro no lo debía tocar, ya que el personaje pasaba por varios momentos”, señaló Garrido.



Raúl dejó en claro que a la hora de personificar a Jesús, nunca se pensó en una caricatura, sino en una aproximación a lo real.

“Quiero agradecer especialmente a Sebastián Scarpato, Juliana Chiocarello, Agustina Chiocarello, Belén Chiocarello, Sandra Giordano, Pablo Chiocarello y todos los que conforman y son parte de la parroquia Santa María”, concluyó Raúl.

Por último, contó que se encuentra estudiando en Mar del Plata maquillaje social y peluquería ya que desea en un tiempo no muy lejano comenzar la carrera de “Caracterización”. Toda la humildad de Raúl para desplegar todo su arte, poniéndole cada día, más pasión.

Fotos gentileza: Iván Maresca