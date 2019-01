“La Planta Hormigonera será un antes y un después para Balcarce”

En la mañana de este jueves, en el sector de calle 45 y 28 funcionarios municipales, junto al Intendente Esteban Reino se concentraron para observar el trabajo del camión hormigonero en el llenado de cordón cuneta.

Reino señaló que este camión y la planta tienen como objetivo fundamental generar costos no tan elevados para el vecino que quiere el asfalto. “Nosotros no tenemos el costo operativo de una empresa. No pagamos ganancias y un montón de ítems que se deben pagar, tenemos nuestro personal y eso hace que el costo operativo sea menor”, señaló el Intendente.

Consultado por el estado de las calles de la ciudad manifestó que el problema seguirá existiendo ya que la planta sólo podrá ser utilizada en calles de hormigón y no de pavimento negro donde se encuentran los mayores problemas. “Esta planta nos permitirá pavimentar varias calles de la ciudad, pero no reparar aquellas donde existe asfalto negro, ya que ese es otro tipo de material”, concluyó.