La respuesta del boliche donde un joven fue agredido

Recibimos y publicamos:

Los responsables y personal de Proyecto Disco- Complejo Las Nubes, debido a los hechos acontecidos en la madrugada del domingo 12 de noviembre en nuestras instalaciones y que son de público conocimiento, sentimos la necesidad de informar a la comunidad en general que:

El lamentable episodio se trató de un incidente entre particulares. Que aprovechan el hecho de encontrarse para arreglar sus diferencias de esta forma irracional nada tenemos que ver en el motivo de la discusión y se trató de un problema entre clientes.

Se tomaron y se toman en forma habitual las medidas en materia de seguridad, con el personal correspondiente e idóneo, para brindarles la tranquilidad tanto a los asistentes como así a las familias, en cada evento que se lleva a cabo .

Repudiamos totalmente este tipo de acciones y conductas, ya que nuestro espacio está dedicado a la diversión y no a la violencia.

Lamentablemente se utilizan estos tipos sucesos en perjuicio de nuestro local, que nada tiene que ver con el comportamiento de estas personas.

En el momento se tomaron las medidas protocolares de seguridad y atención en estas situaciones y se asistió al joven ,tanto física como emocionalmente ,se lo acompañó hasta la llegada de sus padres y se le ofreció la asistencia de una ambulancia .También los días posteriores se mantuvo un diálogo permanente, para interiorizarnos de su estado de salud ,ofreciéndole nuestra solidaridad para él, como para su familia.

Deseamos desde nuestro espacio no volver a vivir momentos asi y que los jóvenes tomen conciencia de que la violencia no es el camino correcto..