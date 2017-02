La respuesta del Municipio ante el pedido de Petruccelli

Ante las consultas recibidas en el Palacio Comunal respecto al cobro de la tasa de recolección, barrido y conservación, desde la Secretaría de Hacienda se emitió una explicación oficial.

“Si bien se liquida bajo ese nombre genérico para todas las partidas, luego sólo se carga en cada una de ellas el servicio correspondiente”, indicaron desde el Departamento Ejecutivo.

Por ejemplo, un vecino que vive en una calle no asfaltada no paga barrido, al recibir la boleta en la misma se indica el nombre genérico (tasa por servicios urbanos municipales), pero en el detalle se discrimina lo que efectivamente se le cobra (en este caso recolección y conservación, no correspondiendo barrido).

La misma situación es para el caso del pago junto a la boleta de Aguas de Balcarce, en cuyo caso hasta la fecha figura las siglas BL (barrido y limpieza) cuando en realidad corresponde a lo anteriormente descripto, siendo esta nominación (BL) genérica.

Ante dudas de cómo está cargada la tasa en cada partida municipal pueden comunicarse a la Dirección de Recursos al número de teléfono 424044 interno 130 o concurrir al primer piso de la Municipalidad en horario de 7:30 a 13.