La Sociedad Rural rechaza aumento de impuestos

A través de un comunicado la Sociedad Rural de Balcarce a proclamado su total rechazo a los aumentos sustanciales de tasas e impuestos directos, previstos tanto en el ámbito Municipal como Provincial.

En el mismo se deslizan críticas hacia el gobierno municipal y provicnial. Esta nota fue remitida al Intendente Municipal, doctor Esteban Reino.

Recicimos y Publicamos:

“En lo que corresponde a la Tasa de Red Vial, se prevé un incremento promedio general del 38% (más allá de que se haga ver un incremento promedio del 25% sobre el 77% de las partidas), y en lo referido al Inmobiliario Rural (con su impacto en el engendro del Impuesto Complementario), será superior al 50%.

Es dable aquí realizar algunas consideraciones particulares; en el año que termina, ninguno de nuestros productos tuvo un aumento que llegue tan siquiera a dos puntos de porcentaje, la inflación prevista es mucho menor a los aumentos implementados y/o a implementarse, nuestros costos de producción y laborales se ven aumentados en forma sustancial, mucho mas allá de la inflación en algunos casos y se sigue manteniendo un tipo de cambio amañado a decisiones de unos pocos, mientras que el Mercado Financiero tiene su verano en desmedro de inversión genuina, productiva y con mayor demanda de mano de obra.

En el caso particular de la Tasa de Red Vial, existe al efecto una Comisión de la que nuestra entidad forma parte, la cual viene trabajando en pos de poner correctamente en marcha la prestación que debe cumplir el Municipio. En tal sentido, vemos con preocupación que de no mediar decisiones políticas concretas, como brindarle una verdadera autonomía y poder decisorio, además de por lo menos un control eficiente de los fondos (lo que conllevaría a ser tenida en cuenta, ante cualquier posible aumento de tasas, no siéndolo en la actualidad), la misma sufrirá el mismo resultado que anteriores comisiones, es decir, llegara a su fin. Más allá de las condiciones climáticas del año, lo cierto es que no se cumplieron en el mínimo los objetivos propuestos, y ello es responsabilidad del Ejecutivo Municipal. En tal sentido, el aumento propuesto, no se sustancia en los trabajados realizados y/o a realizarse específicamente, sino un algoritmo de distintas variables sobre el que se le da un monto a la hectárea, pero continuando la discriminación en torno a partidas y no a titulares sobre un mismo establecimiento. Asimismo, continúan pagando justos por pecadores, donde en la ecuación, terminan beneficiados los que no tienen sus pagos de tasas al día; la falta de solución de esta injusticia, continua perjudicando a quienes están al día y al propio Municipio.

A nivel provincial, no solo que no se escucho a las entidades del sector, sino que después de octubre, hasta se las ninguneo. El aumento impuesto, no tiene sustento alguno; continuándose con el sinsentido criterio impuesto por la anterior gestión en torno al valor de la tierra y no su productividad. De mas esta decir sobre el sostenimiento del Impuesto Inmobiliario Complementario, el cual fue duramente criticado por los actuales funcionarios provinciales cuando eran candidatos, pero no haciendo nada sobre el mismo a la hora de gobernar.

Ante esta situación, nuestra entidad reitera lo que ya ha manifestado en distintos ámbitos y ante gestiones gubernamentales anteriores. Nuestro sector no pretende, ni quiere, ni acepta tener como socio mayoritario oculto, a un Estado cuyo único fin pareciera ser recaudatorio estando siempre en la buenas, pero nunca en las malas (recordemos las emergencias agropecuarias que se atravesaron en los últimos años), realizando tibias muestras de mejoramiento y eficacia, solo para los medios, pero no para la realidad de todos los días.

Es cierto que hace pocos meses, estas gestiones recibieron su respaldo electoral, si bien no son comparables con gestiones anteriores por su derroche y corrupción, tampoco es menos cierto que dicho respaldo electoral, no es eterno.

Como siempre, nuestra entidad, continua abierta al dialogo, que a nivel Municipal el mismo es continuo; pero solo con palabras, no alcanza”.