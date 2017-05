“Las tarifas de luz comienzan a ser impagables”

El Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata analizó los nuevos cuadros tarifarios eléctricos de la provincia de Buenos Aires, dados a conocer en los últimos días. Aunque oficialmente se difundió que los aumentos rondarían el 58 por ciento, Rigane dijo que “en promedio habrá aumentos de entre 60 y 70 por ciento”.

“Analizando en detalle, vemos que la energía eléctrica sigue siendo un bien suntuario, no un bien social o un derecho humano. Con estos nuevos aumentos, podemos comprobar que se sigue afianzando un modelo que comenzó con la privatización y la extranjerización y ahora se profundiza y castiga al usuario con tarifas que comienzan a ser impagables y que impactan en el poder adquisitivo de las familias”, dijo Rigane.

El dirigente explicó que “se cambió la estructura de la tarifa y los efectos son nocivos para el bolsillo del usuario. Hasta ahora pagábamos un cargo fijo de $16,72 mensual (hasta 2016, ese cargo fijo era bimestral y se modificó para disminuir el impacto de los aumentos que en aquel momento fueron de hasta 300 por ciento). Ese cargo fijo era único para todos los consumos. Ahora lo modificaron de acuerdo a la categoría. Por ejemplo, para un consumo de hasta 100 kw/hr por mes, la categoría más baja, ese cargo pasó de $16,72$ a $48,19 por mes, un incremento de 188 por ciento desde febrero 2016. Para la categoría de 250 kw/hr por mes, pasó de $16,72 a $100,75 por mes, un aumento del 600%”.

También, con simulaciones de boletas y cuadros comparativos para cada categoría, detalló que hay que sumar los incrementos del cargo variable, el consumo eléctrico de kw/hr, que varía en cada mes y también todos los impuestos que componen la boleta, los que hacen a la mitad del importe total. Algunos ítems se eliminaron “pero son los que menos impactan y el incremento total. Vemos que para una tarifa residencial, el aumento ronda entre el 60 y el 70 por ciento”, explicó.

“Si se habla de un proceso inflacionario previsto en 17 por ciento para todo el año (aunque ya tenemos más del 9 por ciento en los primeros 4 meses de 2017) y la electricidad ahora aumenta un 70 por ciento, esto no tiene nada que ver con la propuesta económica del Gobierno Nacional. Además, este aumento no será el único en el año, sino que luego de octubre harán otro”, sentenció.

Tarifa Estacional

Rigane dijo que “desde Luz y Fuerza Mar del Plata siempre denunciamos esta tarifa por inconstitucional, que se inventó para que las empresas recaudaran sin invertir nada. Esto obligaba a consumir en departamentos que sólo se usaban en verano, dejando una lámpara encendida todo el año para mantener un consumo parejo”.

La tarifa estacional, tenía un cargo fijo de $113 y ahora será de $170. “En una casa cerrada que no consume nada, igual paga el cargo fijo y junto a los impuestos se pagará cerca de $250 por mes. Con esto se le garantiza un ingreso millonario a la empresa. Si dicen tenemos más de 100 mil departamentos ociosos gran parte del año, la empresa va a recaudar, sin hacer nada, sólo con esos medidores, entre 350 y 380 millones de pesos por año, sin que haya consumo” denunció.

Por último, remarcó que, como siempre, son los sectores más vulnerables, los que más sufrirán el aumento: “Si tenemos en cuenta que en la periferia no existen redes de gas natural y tienen que abastecerse con la electricidad para calefaccionar o cocinar, será quienes más paguen, a pesar de sufrir los cortes y bajas de tensión”.

Para Rigane, “mientras la decisión del Gobierno nacional sea la de sostener un modelo energético tomando a la energía como una mercancía, esta situación va a ir empeorando. El objetivo es recaudar y garantizarle rentabilidad a las empresas, a costas de lo que pagamos los usuarios. No se piensa que la energía es un bien social”.