“Les pedimos sensibilidad a los médicos”

El concejal de Cambiemos Sebastian Pinilla habló con Radio 100.9 y le pidió a los Profesionales de la Salud sensibilidad para entender la situación actual de la Comuna.

“No es que no se les quiera pagar. El Ejecutivo no puede hacerlo, porque no tiene el dinero para hacerlo”, señaló el concejal.

En tanto, pidió que con la misma sensibilidad que atienden a sus pacientes, puedan entender la realidad del Municipio. “Son los que más ganan. Les pido que piensen en los que menos tienen y prioricemos el diálogo y no las medidas de fuerza”, dijo Pinilla.