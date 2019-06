Los Profesionales de la Salud rechazaron la oferta del Ejecutivo

El Gobierno Municipal presentó a los Profesionales de la Salud una nueva oferta salarial, mejorada de las anteriores en procura de alcanzar un acuerdo en la paritaria, pero la propuesta fue rechazada.

Si bien hubo una mejora, ésta distó aún mucho de lo pretendido por los trabajadores de la salud que de inmediato anunciaron su decisión de no aceptarla.

Como se ha venido informado, la diferencia entre lo ofertado y lo que se reclama no estaría centrada en los montos sino en lo que hace a su inclusión al básico, pero la distancia que separa a las partes es aún un escollo difícil de superar.

Mientras tanto, desde el martes de la semana pasada rige la conciliación obligatoria que se extiende hasta el 12 de julio, tiempo durante el cual no se puede realizar ninguna medida de fuerza. Pero vencido dicho periodo de quince días hábiles, no se descarta que en caso de no haber acuerdo se determine el inicio de un paro u otras medias.