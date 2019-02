Maestros vs Ejecutivo: una nueva batalla

La gobernadora María Eugenia Vidal convocó a los docentes a reunión paritaria para el miércoles 13 de febrero a las 17:30 horas en el Ministerio de Economía, los maestros primero quieren cerrar el 2018 y exigen cláusula gatillo.

La citación llegó en el mes de febrero y no antes como pedían los gremios docentes ante el inminente arranque del ciclo lectivo. “Terminamos el 2018 solicitando la urgente convocatoria a la paritaria durante enero para continuar debatiendo la realidad del sector, y no obtuvimos respuestas. El gobierno dejo pasar un tiempo valioso de discusión, en un momento al año donde las clases no se verían afectadas” dijo la presidenta de la Feb, Mirta Petrocini.

El frente docente va a discutir “la pérdida de 16 puntos porcentuales en nuestro poder adquisitivo el año pasado” antes de hablar del 2019. Esa barrera será insuperable, pero los maestros en caso de progreso pedirán un aumento similar a la inflación proyectada en el presupuesto nacional que será del 23%, y la cláusula gatillo sí o sí, porque si no, no habrá acuerdo.

En la vereda de frente el Ejecutivo apuesta a romperlo con reuniones con los padres y una fuerte campaña en redes sociales, donde participarían artistas famosos, todo dependiendo si los docentes dan un paso en ese sentido. Pero los gremios dirán ‘retruco’ a esa postura del oficialismo ya que ellos también apelaran a vídeos, mesas en los distritos y movilizaciones.