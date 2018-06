Marcha de antorchas este lunes

Los Equipos de Orientacion Escolar de la ciudad de Balcarce invitan a toda la comunidad a realizar una marcha de antorchas el día lunes 2 de julio en defensa de la Escuela Pública. La concentración será en calle 17 y 18.

En defensa de la escuela pública:

“Decimos No al pase a Distrito de los EOE, profesores de inglés, educación física, artística”.

“Decimos No al pase a monotributistas de los profesores de Educación Física”.

“Decimos No a las modificaciones o readecuaciones de los Diseños Curriculares de la Educación Técnica de espaldas al conjunto de la docencia”.

“Decimos No a la optimización de recursos en Educación Especial”